Nesta sull’ex viola Pioli: “Già con la Fiorentina aveva fatto un ottimo lavoro”

Parlando al Corriere della Sera, l'ex difensore Alessandro Nesta ha parlato anche di Stefano Pioli, campione d'Italia col Milan e transitato pure dalla Fiorentina sia come giocatore che come tecnico: "Sono sincero, l’ho sempre reputato un ottimo allenatore, già alla Lazio e alla Fiorentina, ma che fosse così bravo non lo immaginavo. Ha fatto un’impresa da grandissimo". In riva all'Arno Pioli ha guidato l'ultima Fiorentina dei Della Valle prima di dimettersi ad inizio aprile 2019.