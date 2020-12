Nedved lascia nuovamente la tribuna, polemiche arbitrali anche con l’U23

Momento complicato per Pavel Nedved e la Juventus in generale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo la batosta contro la Fiorentina l’ultimo turno ha riservato ulteriori amare sorprese. Ieri sera, infatti, la formazione Under 23 della Vecchia Signora ha perso contro il Renato capolista in Serie C. Durante il match la dirigenza bianconera è andata su tutte le furie a causa di alcune decisioni arbitrali. Su tutte il rigore del vantaggio concesso agli ospiti. Pavel Nedved prima di lasciare nuovamente la tribuna ha commentato:

Non ho mai visto assegnare un calcio di rigore del genere, la palla oramai era a centrocampo senza che il direttore di gara si fosse accorto di nulla.

