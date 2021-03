Nazionale, stasera sfida all’Irlanda del Nord: viola in tribuna

La Nazionale di Roberto Mancini inizia il percorso verso il Mondiale in Qatar nel 2022. Stasera gli Azzurri sfidano l’Irlanda del Nord al “Tardini” di Parma (ore 20.45). Non ci saranno grandi sorprese nell’undici scelto dal ct. Tra i pali Donnarumma, difesa a quattro con Florenzi, Bonucci, Chiellini e Emerson, in mediana Barella, Locatelli e Verrati, nel tridente d’attacco Berardi, Immobile e Insigne. I due giocatori della Fiorentina convocati, vale a dire Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli, che però dovrebbero accomodarsi in tribuna.

LEGGI ANCHE – L’opinione: “Commisso mangia-allenatori per mascherare errori, Prandelli lasciato solo”