Nazionale, i convocati di Mancini per l’amichevole (inutile) con la Turchia

Indisponibili per il match di domani sera, hanno lasciato il ritiro anche Florenzi e Politano

Non ci sarà in palio la qualificazione al Mondiale domani sera a Konya, dove Italia e Turchia si affronteranno in un’amichevole tra deluse dopo aver perso le rispettive semifinali dei play off con Macedonia del Nord e Portogallo. Resta un impegno da onorare, un match valido per racimolare punti nel ranking FIFA e per cercare di voltare subito pagina a cinque giorni di distanza dalla triste serata del ‘Barbera’.