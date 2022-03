Mancini annuncia: “Resto perchè voglio vincere il prossimo Mondiale”

Il Ct scioglie le riserve e va avanti nonostante la disfatta con la Macedonia: "Con Gravina siamo allineati su tutto"

Dalle parole di Roberto Mancini alla vigilia della gara in Turchia si percepisce chiara la voglia di restare ancora alla guida della Nazionale: "Ho parlato con il presidente Gravina, siamo allineati su tutto e mi fa piacere. Ne riparleremo dopo la partita, ragioneremo con calma su quello che c'è da migliorare per il futuro". Poi però è ancora più netto. Gli viene chiesto perché vuole restare: lui rinuncia a giri di parole per lasciare ancora aperta la strada delle dimissioni e dice: "Voglio restare perché sono ancora giovane e volevo vincere Europeo e Mondiale, per il secondo mi serve ancora tempo. E poi mi piace il mio lavoro, so che posso divertirmi ancora molto e con i ragazzi posso riorganizzare qualcosa di importante". E ancora: "Bisogna ripartire con nuovo ciclo, abbiamo partite importanti da affrontare". Lo riporta gazzetta.it.