Nava: “Vi racconto Cutrone, ha solo bisogno di fiducia. Vive per il gol”

Nel corso del Pentasport, ha parlato anche l’ex responsabile del settore giovanile del Milan Stefano Nava, che ha seguito da vicino la crescita di Cutrone. Questo è quello che ha detto: “Il suo arrivo a Firenze è importante sia per la squadra sia per lui stesso, che ha bisogno di fiducia e di continuità di prestazione. È un attaccante che vive per il gol, ha il desiderio in campo e in allenamento di incidere. Patrick è una punta abbastanza completa; è molto utile anche nella fase di non possesso perché va a pressare il giocatore avversario. Perché non è stato brillante in Inghilterra? La Premier è un campionato difficile e per un ragazzo giovane non è facile. Fuori dal campo è un ragazzo per bene, che viene da una famiglia con dei valori”. MONTELLA RIVENDICA: “CUTRONE E’ UNA MIA CREATURA”