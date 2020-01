Ipse dixit Montella: “Cutrone una mia creatura, sarà il futuro della Nazionale”

E’ curioso che Patrick Cutrone arrivi a Firenze poco dopo l’esonero di Vincenzo Montella. L’attaccante è infatti molto legato al tecnico che al Milan lo ha lanciato in prima squadra e che di lui nel marzo 2018 (post esonero rossonero) parlava in questi termini: “Sono felicissimo della sua convocazione in nazionale, quasi fosse stata la mia, lo sento come una mia creatura. L’ho fatto debuttare, ho visto sin dall’inizio la sua fame, abbiamo lavorato molto su di lui. Quello che lo contraddistingue di più è la voglia di migliorarsi in ogni singolo minuto di allenamento, questo lo porterà lontano, può essere il futuro della Nazionale”.