Nations League: Terzic salva la Serbia, Pongracic segue la Croazia dalla panchina

Altra serata di partite per le Nazionali, con la Nations League protagonista assoluta. In casa della Svizzera, la Serbia degli ex viola Milenkovic, Vlahovic e Terzic ha salvato la faccia all'88', grazie ad un gol proprio del terzino sinistro che abbiamo visto indossare la maglia col giglio dal 2019 al 2023, gol arrivato grazie anche all'assist del centravanti juventino. Terzic ha così risposto alla rete siglata da Amdouni 10' prima. Da degli ex viola, passiamo invece ad uno che il viola, in pratica, lo deve ancora indossare: Marin Pongracic, in panchina per tutti i 90' nel match della sua Croazia sul campo della Scozia. Padroni di casa vittoriosi per 1-0.