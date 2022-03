Nassi non dimentica: “Arrabbiato per il mancato acquisto di De Paul”

L'ex dirigente viola rimpiange il centrocampista argentino. E sul campionato dice: "Mi aspetto l'Europa"

Claudio Nassi, ex direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio tornando anche sull'ex obiettivo viola De Paul, protagonista ieri sera in Champions League: "Mi sono arrabbiato molto quando non è stato preso. De Paul è uno che fa la differenza. Vlahovic? Si poteva prendere anche di più vendendolo nella prossima estate".