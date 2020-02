Come pubblicato dai canali social della Lega, sembra imminente la nascita della eSerieA TIM, il campionato italiano dedicato agli eSports. Maggiori dettagli sul torneo verranno divulgati in seguito, intanto ha parlato in merito l’amministratore delegato Luigi De Siervo:

È per noi un grande piacere presentare la eSerie A TIM. Gli eSports sono un fenomeno in continua crescita ed espansione e rappresentano uno dei settori chiave dello sport business. Abbiamo la grande opportunità di coinvolgere un target sempre più ampio e trasversale, avvicinandoci così alle nuove generazioni.

Secondo quanto raccolto da Viola News.com, la società gigliata al momento non ha ancora una squadra per competere nel torneo. Tuttavia, nelle prossime settimane, sono attese importanti novità per gli appassionati del gaming. I viola tramite i propri profili social hanno accolto positivamente questa iniziativa, sono iniziati infatti i preparativi per affrontarla al meglio.

