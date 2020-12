Il sindaco Dario Nardella si è collegato con il Pentasport di Radio Bruno:

Sarà un natale molto particolare. Io penso che più passano i giorni più possiamo arrivare con speranza al 25 dicembre, i numeri stanno migliorando. La città sta reagendo bene a questo periodo limitativo. Prima usciamo dall’emergenza, prima aiuteremo l’economia in modo strutturale. Un po’ di allentamento da qui al 21 dicembre è stato previsto. Non so se fino a quel periodo la Toscana andrà in zona gialla, me lo auguro. Stadio? Non conosco le reazioni di Commisso, ma tutto quello che in generale succede a Firenze finisce nell’interesse delle televisioni di tutto il mondo. Ma una cosa mi colpisce: durante Italia 90′ dove il Franchi fu trasfigurato in peggio, perchè tutto queste voci autorevolissime non si elevarono per “denunciare”?. Per il futuro del Franchi stiamo aspettando una sorta di verdetto, il parere del ministero è importantissimo, perchè arriverà a commentare una norma nuova. Proprio in attesa di questa “sentenza”, io credo che tutti quanti dobbiamo abbassare i toni. Anche per rispetto delle istituzioni. Fiorentina? Questo 2020 è un anno da dimenticare da tutti i punti di vista. Io credo che i problemi della squadra siano esclusivamente di testa. I viola non erano partiti con l’idea di salvarsi, devono cambiare atteggiamento