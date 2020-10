Nardella: “Situazione sanitaria critica, ecco i nuovi provvedimenti per Firenze”

Dario Nardella, attraverso i propri canali social, ha diramato il seguente messaggio in merito ad alcuni provvedimenti adottati per contenere i contagi.

La situazione sanitaria è critica, soprattutto per i contagi tra i più giovani. Per questo, in accordo con il Ministero dell’Interno, abbiamo predisposto:

Il divieto di stazionamento, il venerdì e il sabato dalle 19 alle 2, in Piazza Strozzi, via Strozzi, via Sassetti, piazza della Repubblica, via Pellicceria, Sant’Ambrogio, via Pietrapiana, piazza dei Ciompi, Borgo La Croce (fino a Mattonaia) e Santo Spirito resta contingentata a 1000 persone. È consentito il passaggio per andare in case, locali e negozi. È garantita totalmente l’attività di controllo delle forze dell’ordine con l’ausilio della Polizia municipale. Sono previste sanzioni da 400 euro in su per ogni violazione delle regole su mascherine, assembramenti e stazionamento. Spero nella comprensione e nella collaborazione di tutti.

