La difesa della Fiorentina non è più ermetica: si deve agire anche sul centrocampo

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla difesa viola che non sta confermando l’ottimo rendimento avuto dopo la ripresa dello scorso campionato. I gol subiti sono troppo, certamente la prolungata assenza di capitan Pezzella ha pesato. Il quotidiano però insiste anche sul centrocampo che non fa il giusto filtro e lascia scoperto il reparto arretrato. Ci sono parecchi aspetti da migliorare di questa squadra, difesa e centrocampo in fase di copertura sono soltanto due esempi.

FUTURO, LA FIORENTINA PENSA A SARRI E SPALLETTI