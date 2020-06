Nardella si smarca dalle critiche, ma ora Commisso può metterlo alla prova. Le parole del sindaco a ottobre…

Un’apertura più o meno chiara all’ipotesi di veder sorgere un nuovo stadio fuori dal comune di Firenze, ma partendo da un concetto chiaro, inequivocabile: “Io devo fare il bene di Firenze e cercare di permettere che la Fiorentina giochi a Firenze”. Parola di Dario Nardella, tornato ad esprimersi sul tema stadio dopo le voci circolate nei giorni scorsi sulle intenzioni di Commisso (LEGGI) e la presa di posizione del tifo viola (FOTO). Cerca di non scontentare nessuno il primo cittadino di Firenze, nel tentativo di smarcarsi dalle critiche e di venire a capo di una vicenda che si trascina ormai da tempo immemore. Alla fine ci scappa anche l’occhiolino al numero uno viola, con tanto di striscione (FOTO), ma quel che conta, in attesa dei fatti, sono i concetti emersi dalla conferenza stampa di oggi a Palazzo Vecchio. La volontà di non opporsi alla costruzione di un impianto all’esterno delle mura cittadine è senza dubbio una buona notizia. Soltanto parole, al momento, ma quanto meno possiamo registrare, sottolineare (con evidenziatore rosso) e archiviare la presa di responsabilità davanti alla cittadinanza.

Resta in piedi, tra mille dubbi e un’infinità di insidie, anche l’idea di ristrutturare il Franchi nell’ambito della riorganizzazione dell’area di Campo di Marte. Nardella ci punta forte e pur senza sbilanciarsi (aspettando il decreto Semplificazione e nel rispetto della Soprintendenza) fa capire chiaramente che il Comune andrà fino in fondo a questa strada. E Commisso? La palla ora passa a lui, basterà aspettare sabato prossimo per conoscere il suo pensiero. Nel caso in cui si esponesse nettamente a favore dell’ipotesi Campi Bisenzio, una timida apertura da parte di Nardella non basterebbe più. Memori anche delle parole pronunciate solo otto mesi fa dallo stesso sindaco: “Stadio a Campi? Solo se discutiamo anche di termovalorizzatore, pista aeroporto e infrastrutture, altrimenti non sono disponibile. Mi batterò contro con tutte le forze che ho”.