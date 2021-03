Nardella: “Recovery Fund per ristrutturare lo stadio Franchi”

Dario Nardella è intervenuto ai microfoni di TgCom24. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Noi abbiamo chiesto per il Recovery Fund investimenti sui trasporti pubblici che servono prima di tutto ai cittadini e poi anche ai turisti, non dimentichiamolo, ma anche per il turismo legato allo sport. Noi stiamo lanciando un progetto di ristrutturazione dello stadio ‘Franchi’ e vorremmo realizzare nello stadio di calcio della Fiorentina il Museo della Fiorentina ma anche il museo del Calcio in costume.