Lucchesi: “La Fiorentina ha cambiato molto sbagliando tanto, certi errori li paghi”

Fabrizio Lucchesi, vecchia conoscenza Viola e della Roma con cui ha vinto il terzo scudetto, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport:

La Fiorentina negli ultimi anni ha cambiato molto sbagliando tanto, chiaramente sta pagando queste scelte. Mi auguro che possa trovare i punti necessari a restare in A per poi dare il via all’ennesima ristrutturazione. La Viola stasera darà sicuramente tutto in campo, per la Roma è sempre stata una trasferta difficile. Anche se senza i tifosi l’atmosfera sarà inevitabilmente diversa.