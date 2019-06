Nardella: “Possibile partnership tra Fiorentina e Meyer. Commisso ha toccato il cuore di tutti”

“Si è parlato di una possibile collaborazione-partnership fra Fiorentina e Meyer. Come dicono sempre i fiorentini, ci sono due cose che non si possono toccare a Firenze: il Meyer e la Fiorentina, sarebbe bello che queste due realtà potessero lavorare insieme. Ho visto grande interesse sia in Rocco Commisso che in Joe Barone, sono fiducioso che questa collaborazione possa prendere il volo molto velocemente, unendo i valori sportivi con i valori della solidarietà legati ai nostri bambini”. Lo ha dichiarato il sindaco Dario Nardella, intervenuto ai microfoni di Italpress dopo la visita del patron viola all’ospedale pediatrico di Firenze.

“Ho apprezzato tantissimo la sensibilità che Rocco Commisso ha dimostrato nel visitare il Meyer – aggiunge Nardella -. Al di fuori dell’ambito sportivo, Commisso non è andato agli Uffizi, non è andato o al mercato centrale, ma è andato a visitare l’ospedale pediatrico su nostro invito. Credo che così abbia toccato il cuore non solo dei tifosi ma di tutti i fiorentini e degli italiani, perché il ‘Meyer’ è un ospedale di livello mondiale per la sua qualità e per la professionalità di tutte le persone che ci lavorano”. L’INTERVISTA RILASCIATA DA COMMISSO AL CORSPORT