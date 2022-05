Nardella: “Il nuovo Franchi farà guadagnare 25mln all’anno alla Fiorentina”

Il sindaco: "Siamo in linea con la tabella di marcia. La Fiorentina avrà tanti vantaggi da questo progetto"

Il sindaco ha spiegato quali potranno essere i ritorni economici per la Fiorentina: "Il nuovo Franchi avrà 10-15 mila metri quadri di attività economica al suo interno capaci di rendere circa 25 milioni di euro all’anno rispetto ai 6-7 attuali. E con quei soldi si può comprare un gran bel giocatore, di fatto il nuovo Franchi varrà quanto il cartellino di un giovane talento del calcio. Poi c’è il commerciale esterno che va realizzato e la Fiorentina potrebbe essere interessata a partecipare alla gara. Studieremo insieme alla Fiorentina una convenzione per il futuro, che riguarderà lo stadio e tutto ciò che rientra nel nuovo impianto, magari con una durata lunga sulle concessioni per dar modo alla Fiorentina di fare investimenti. Non abbiamo interesse a fare lo stadio nuovo per guadagnarci come Comune. Noi vogliamo dare uno stadio nuovo al quartiere, ai tifosi e alla società che da questo stadio potrà incassare almeno il triplo di quello che può avere oggi dal Franchi".