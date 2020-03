Nardella: “Emergenza mascherine serissima, mi conforta vedere una risposta di grande senso civico”

Dario Nardella è intervenuto in diretta col Pentasport, dal regime di isolamento preventivo nel quale ha scelto di chiudersi, per commentare la difficile sfida che Firenze e l’Italia intera sono chiamate ad affrontare in questi giorni:

Questa guerra la dobbiamo combattere uniti, come in tutte le guerre ci sono le gerarchie, con gli ospedali che in questa metafora sono le retrovie. I cittadini in questo sono un po’ come le truppe ed il loro morale è fondamentale. Tutti stanno facendo sacrifici e sono tutti fondamentali. Fare paragoni non ha nessun senso, né con la Cina né con altri paesi. Adesso abbiamo da fronteggiare l’emergenza delle mascherine che è serissima: mancano negli ospedali del nord ed anche noi facciamo fatica a distribuirle a chi lavora col pubblico. In merito al mondo dello sport voglio ringraziare pubblicamente il presidente Zhang che ha deciso di donare 100mila euro all’ospedale Sacco e oggi ha annunciato l’intenzione di donare 300mila mascherine alla regione Lombardia. Questa emergenza ci sta avvicinando, vedo posizioni che si sforzano di stare vicine. È un emergenza sanitaria e poi, a cascata, economica e sociale. Mi conforta vedere che non c’è una risposta individualista, ma ha prevalso il senso civico. Sono convinto che sarà un passaggio di maturazione fondamentale per il nostro paese.