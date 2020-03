Nardella si mette in quarantena: “Incontrato Zingaretti, lavorerò da casa”

Con il segretario del Pd Nicola Zingaretti colpito dal virus Covid-19, anche il sindaco di Firenze Dario Nardella si mette in quarantena volontaria per due settimane. Il motivo? Il primo cittadino di Firenze si era incontrato nei giorni scorsi con Zingaretti, anche se come da lui stesso ribadito non ha palesato alcun sintomo legato al Coronavirus.