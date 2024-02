Nardella: “Domani un minuto di silenzio per le vittime di Via Mariti”

In occasione del lutto cittadino domani, il sindaco Dario Nardella, osserverà un minuto di silenzio in piazza della Signoria alle 15

Dario Nardella, tramite un post su Facebook, ha annunciato per domani, lutto cittadino, il minuto di silenzio, queste le sue parole: "Domani, in occasione del lutto cittadino, osserveremo un minuto di silenzio in Piazza della Signoria alle 15 insieme alla giunta e a tutti coloro che vorranno essere presenti. Alla stessa ora chiedo a tutti i cittadini di dedicare un momento di raccoglimento per ricordare uniti le vittime di questa tragedia."