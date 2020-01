Nardella: “Bando Mercafir a giorni. Stadio fuori Firenze non sarebbe una sconfitta, ma…”

Nel corso dell’intervento di stamattina a Lady Radio, il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare del tema stadio. Questi i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni: “Ho grande rispetto della proprietà della Fiorentina, conosco i calcoli del caso che devono fare. Il mio obiettivo è quello di realizzare uno stadio nella mia città, ma non farò pressioni a nessuno. Tra pochi giorni pubblicheremo il bando e la Fiorentina prenderà la decisione migliore.

Stadio fuori città? Non la vedrei come una sconfitta perché un nuovo impianto sarebbe un successo in ogni caso. Tuttavia noto che gli stadi si trovano all’interno dei territori comunali, in quanto il legame con la città è importante. Chiaramente poi contano le infrastrutture: non posso spendere 150 milioni per costruire lo stadio e altrettanti per il resto, perché poi devo portarci la gente”.