Nardella: “Stadio? Sto dando il sangue per arrivare all’obiettivo, ora decisione definitiva. Il Franchi…”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Da tifoso la cosa più importante è vincere le partite, da sindaco invece è lo stadio. Secondo me i media danno più attenzione alla questione stadio rispetto a quella che gli danno i tifosi. Ci sono molte cose che possiamo fare in sovrapposizione. Noi siamo pronti a presentare il masterplan della nuova Mercafir nei prossimi giorni. Restyling Franchi? Fin dall’inizio la Fiorentina ha sposato il progetto di demolizione delle curve, più volte mi è stato detto che questo non si può fare. Se ACF dovesse cambiare idea e questa fosse l’opzione primaria io ci sono sempre. Comprare il Franchi? Teoricamente possibile, praticamente complesso; ci sono una serie di implicazioni sulle quali non posso mettere la mano sul fuoco. Di cose se ne possono fare tante, basta decidere, altrimenti ogni volta bisogna ripartire da zero, non accetto la melina. Sul Franchi si possono trovare tante soluzioni, di vocazione sportiva e non. Se si fa lo stadio nuovo l’obiettivo è dare nuova vita all’impianto comunale. Se fosse facile fare uno stadio nuovo in Italia oggi ce ne sarebbero tanti, ma non è così. Dobbiamo far capire a Commisso il sistema calcio e il sistema paese sono complessi. Sto dando il sangue per arrivare all’obiettivo, come ho fatto la tramvia farò lo stadio. Stadio dentro o fuori i confini del comune di Firenze? Da sindaco metropolitano l’area della Mercafir è la migliore dal punto di vista delle infrastrutture”.