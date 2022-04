Napoli, sold out al “Maradona”: il comunicato del club

Tutto esaurito al "Maradona". Il Napoli invita i propri tifoss a raggiungere in anticipo lo stadio

Domani lo stadio "Maradona" di Napoli sarà tutto esaurito per assistere al match tra i partenopei e la Fiorentina di Italiano. Per questo motivo, il club azzurro ha comunicato sul proprio sito ufficiale l'apertura anticipata dei tornelli, invitando i tifosi a recarsi in anticipo allo stadio. Ecco il comunicato: