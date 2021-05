Napoli, probabile formazione: Gattuso conta sui top per prendersi la Champions

Spicca l'assenza di Koulibaly in difesa

Partita importantissima per gli azzurri, chiamati a rispondere alla vittoria della Juventus nella corsa Champions. Nessun dubbio di formazione per Gattuso, pronto a confermare uomini e modulo. In porta avanti con Meret, davanti a lui difesa a quattro con Di Lorenzo a destra, Manolas e Rrahmani al centro e Hysaj a sinistra; spicca l'assenza di Koulibaly, infortunato.