Napoli, Osimhen positivo al Covid-19. E spunta un video…

Non c’è pace per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, a seguito di un infortunio patito in Nazionale, era ai box da diverse settimane ed era pronto a tornare ad allenarsi con i compagni. In seguito ai test effettuati al rientro nel nostro Paese, però, è emersa la sua positività (da asintomatico) al Covid-19, come vi abbiamo raccontato oggi. E intanto emerge un presunto video che ritrarrebbe l’ex Lille in Nigeria in questi giorni in un party senza mascherine né distanziamento sociale.