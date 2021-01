Arriva la prima positività del 2021 in Serie A, è un top player del Napoli

“La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra” Questo il comunicato del club partenopeo di pochi minuti fa. Il calciatore era da settimane indisponibile a causa di un infortunio alla spalla patito in nazionale. Il suo rientro sembrava orma imminente, ma la positività al virus prolungherà ancora quello che sta diventando un vero e proprio calvario per l’attaccante nigeriano