Napoli, incredibile: sì di Tudor, ma Mazzarri costa meno ed è ballottaggio

Nottata di riflessione in casa Napoli, dove a sorpresa per la panchina ha ripreso corpo l'ipotesi di un ritorno di Walter Mazzarri. Nella giornata di ieri i vertici del club - De Laurentiis compreso - hanno avuto un incontro prima con Igor Tudor, poi con il suo agente Anthony Seric. Durante i colloqui l'allenatore croato si è convinto ad accettare un contratto di sette mesi con opzione per un rinnovo fino a giugno 2025 in caso di qualificazione in Champions League, e ora è in attesa di una risposta da parte della società.

Mazzarri c'è

In mattinata, intanto, De Laurentiis e i dirigenti azzurri incontreranno Mazzarri per poi confrontare i due profili e fare la scelta definitiva: al momento, scrive Calciomercato.com, la prima scelta del presidente è ancora Tudor, ma non è escluso uno scatto di Mazzarri che si accontenterebbe di un ingaggio più basso e dei sei mesi di contratto senza opzione. L'allenatore conosce bene l'ambiente per aver già lavorato a Napoli dall'ottobre 2009 a giungo 2013, da quelle parti ha lasciato tanti amici e tra loro c'è il team manager della squadra Giuseppe Santoro, la persona che ha convinto il presidente a incontrare oggi il suo ex tecnico per un possibile ritorno in azzurro. Già ieri Santoro caldeggiava l'ipotesi Mazzarri parlando con De Laurentiis, nella notte non ha mollato la presa fino a ottenere il sì del presidente. Almeno per un colloquio. Ore calde per la panchina del Napoli, è testa a testa tra Mazzarri e Tudor.