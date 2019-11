Napoli, il caos regna sovrano: allenamento finito, giocatori a casa. L’ammutinamento continua

Dopo la gara di Champions League pareggiata col Salisburgo, la squadra ha deciso di non tornare in ritiro contravvenendo alle decisioni della società. Ancelotti, che aveva lasciato lo stadio senza rilasciare dichiarazioni, ha fatto regolarmente rientro a Castel Volturno. In mattinata i giocatori sono tornati per l’allenamento delle 11 ma poi sono tornati a casa senza restare in ritiro. Si attende la reazione del presidente De Laurentiis, che sta vagliando con la dirigenza le mosse da fare. TUTTO E’ COMINCIATO IERI DOPO LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE