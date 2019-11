Caos totale a Napoli: Ancelotti non parla, ammutinamento della squadra, multe in arrivo

Ieri sera, dopo il pareggio maturato in Champions League, Carlo Ancelotti non ha parlato. Ha lasciato lo stadio senza dire niente ed è tornato a Castel Volturno, ma lo ha fatto da solo: secondo la ricostruzione di Sky Sport e dei giornalisti vicini agli azzurri, i giocatori, attesi dal pullman che li avrebbe riportati in ritiro, sono invece tornati a casa autonomamente, violando di fatto l’imposizione della loro società. Adesso fioccheranno multe salate, i calciatori sono già in contatto con i propri avvocati, mentre Ancelotti si asserraglia nel silenzio stampa. Il motivo della protesta? Sarebbe la promessa non mantenuta da De Laurentiis di sciogliere il ritiro in caso di buona prestazione in Europa. Un ritiro del quale i giocatori hanno saputo solo dai giornali.