Nantes in crisi, Lafont ci mette la faccia: “Mi vergogno”

Dopo una sola stagione nella Fiorentina, Alban Lafont ha fatto ritorno in Patria per vestire la maglia del Nantes in prestito biennale. Dopo una buona stagione lo scorso anno che lo aveva fatto finire al centro dei rumors di mercato, il portiere francese classe ’99 si è ritrovato coinvolto nella recente crisi di risultati della sua squadra, contestata dai suoi tifosi [RISULTATI E CLASSIFICA LIGUE1]. Ieri è arrivato un pesante 0-4 casalingo contro lo Strasburgo ultimo in classifica ed è stato Lafont a metterci la faccia: “Abbiamo fatto una partita catastrofica, mi vergogno” ha detto. “L’allenatore in bilico? Dobbiamo interrogarci tutti sulle nostre responsabilità” la presa di posizione del portiere.

VIOLA IN PRESTITO, IL RESOCONTO COMPLETO