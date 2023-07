L'uruguayano dovrebbe lasciare il Cagliari, in queste ore si decide se a breve oppure tra un anno

Nahitan Nandez, centrocampista uruguayano del Cagliari, potrebbe lasciare i rossoblù dopo tanti anni da uomo-mercato: il suo contratto scade nel 2024, e non ci sono segnali di rinnovo nel corso delle ultime settimane. Ai sardi potrebbe convenire lasciarlo andare per non rischiare di perderlo gratis alla fine della prossima stagione, ma secondo quanto riporta l'Unione Sarda, rimane più probabile quest'ultimo scenario. L'ideale sarebbe celebrare l'addio con una salvezza.