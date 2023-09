Museo del Calcio di Coverciano: piazza intitolata a Fino Fini

Come riporta oggi Il Tirreno, una piazza nei pressi del Museo del calcio di Coverciano sarà intitolata a Fino Fini, storico medico della Nazionale italiana. Ad annunciarlo è stata l’assessora alla toponomastica del Comune di Firenze Maria Federica Giuliani. “Fino Fini è stato molto di più di un semplice medico prestato allo sport, è stato anima de gli azzurri pertanti anni e promotore di tanti progetti. Tra questi il Museo del Calcio accanto. Per ricordarlo come merita abbiamo deliberato in Giunta di intitolare a luil’area stradale antistante l’ingresso del Museo calendarizzando la cerimonia nel febbraio prossimo, per il giorno del compleanno”. “Come Fondazione del Museo del Calcio ha aggiunto il presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani siamo orgogliosi. Il “dottore”, come è sempre stato chiamato nel luogo da lui creato più di vent’anni fa, è presente ogni giorno nel ricordo delle persone”. Soddisfazione è stata espressa anche da Francesco Franchi, della Fondazione Artemio Franchi Onlus: “È stato uno dei dirigenti più corretti e leali che mio padre Artemio abbia conosciuto. Senza di lui il Museo non esisterebbe”.