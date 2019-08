Muriel e gli allenamenti di Gasperini: “Dopo due giorni volevo tornare a casa”

Partenza di campionato col botto per l’ex viola Luis Muriel, autore di una doppietta decisiva nella vittoria di domenica scorsa dell’Atalanta per 2-3 in casa della Spal. L’adattamento ai metodi di allenamento di Gasperini, però, è stato tutt’altro che facile, come ha ammesso lo stesso colombiano ai microfoni del sito ufficiale dei nerazzurri: “Mi hanno accolto tutti molto bene. Ho imparato velocemente a vivere questo ambiente, sono contento del lavoro che facciamo. Il secondo giorno di ritiro volevo tornare a casa (ride, ndr), ero davvero stanco e non ce la facevo più, per fortuna è passato e piano piano ho ritrovato la condizione fisica migliore”. LA FIORENTINA, PER L’ATTACCO, VUOLE PEDRO