Mourinho: “Stanchezza ed errori arbitrali, abbiamo meno punti di quanti meritiamo”

Finale di Conference in vista, ma lo Special One richiama i suoi all'ordine: "Prima c'è il Torino, è una gara fondamentale per l’Europa"

Redazione VN

L'ultima di campionato in casa del Torino, poi testa, anima e corpo alla finale di Conference League contro il Feyenoord. Il tecnico giallorosso José Mourinho, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del finale di stagione che attende la Roma: "Il Feyenoord ha il grande vantaggio di aver finito il campionato, andranno in ritiro e saranno concentrati solo sulla finale. Noi invece dobbiamo giocare contro il Torino, è una gara fondamentale per l’Europa e sarà difficile risparmiare i giocatori".

Mourinho ha poi concluso tornando a parlare anche degli ultimi controversi episodi arbitrali: "Abbiamo giocato 14 partite in Conference League, iniziando ad agosto. Sono stati viaggi lunghi e sfide difficili, soprattutto in trasferta. Giocare di giovedì e poi tornare in campo in Serie A nel weekend non è stato facile, tra la stanchezza e gli errori arbitrali abbiamo meno punti di quanti meriteremmo".