Mourinho “in manette”: squalificato per due giornate, Roma in silenzio stampa

Il 2-1 inflitto dalla Cremonese (prossimo avversario della Fiorentina) alla Roma lo scorso 28 febbraio non è stato pesante per i giallorossi solo come risultato. Le polemiche di quella serata tra il tecnico dei capitolini José Mourinho ed il quarto uomo Marco Serra hanno prodotto una squalifica per due turni nei confronti dell'allenatore portoghese, inizialmente sospesa e poi confermata proprio nella serata di ieri. E così la Roma, come riporta la Gazzetta dello Sport, va in silenzio stampa totale, ritenendo di aver subito una pesante ingiustizia. Dal canto suo, lo Special One ha pubblicato su Instagram un'immagine curiosa (sotto), dettata sì da motivi di sponsor, ma che può essere letta anche in un senso abbastanza polemico: a voi il giudizio.