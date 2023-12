Mourinho, chiusa l’indagine della Procura: ecco cosa rischia lo Special One

Nel pomeriggio di oggi, dopo le dichiarazioni del tecnico della Roma Josè Mourinho in merito alla designazione di Marcenaro per Sassuolo-Roma, è stata inviata a Trigoria la contestazione formale con avviso di conclusione delle indagini relative al procedimento aperto lo scorso sabato dall’organo federale in seguito alle parole dello Special One sul fischietto della sezione di Genova (“Non ha la stabilità emozionale sufficiente per una partita di questo livello. Secondo me il profilo dell'arbitro non mi lascia tranquillo (...)" e "Con Marcenaro sicuramente domani Mancini prenderà un giallo al minuto 10 e non giocherà con la Fiorentina"), oltre a quelle su Berardi, accusato di mancanza di rispetto verso gli avversari.