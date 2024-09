Mossuto e Nencioni (Lega): “Il centenario con le ruspe, assurdo”

“Adesso siamo curiosi di sapere dal Sindaco Funaro cosa vorrà fare dello Stadio e come troverà soldi per finire il restyling. A questo punto salta, pare evidente, anche l’opzione Padovani (il campo da rugby) come sede per le partite della Fiorentina. Infine soprattutto questo Sindaco ci regalerà un centenario con le ruspe! Una situazione assurda creata perché Nardella prima e Funaro poi non hanno voluto far crescere la Fiorentina con un nuovo stadio costruito dal Presidente Commisso. Il nostro Leader Matteo Salvini lo disse chiaro qualche mese fa: “I lavori allo stadio Franchi? Meglio non iniziarli nemmeno”, ed ancora: “C’è bisogno di nuovi stadi di proprietà, per consentire alle società di investire in tempi accettabili”. La Lega, anche questa volta aveva ragione”.