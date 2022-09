Morozs: “Orgoglioso dei ragazzi, risultato storico. Belli gli applausi del Franchi”

"Sono molto orgoglioso di questo risultato e dei miei ragazzi. È un risultato fantastico. Ci siamo preparati duramente e abbiamo ottenuto un risultato storico per il club e perfetto per noi. Ci siamo per preparati non solo per difendere e gestire il loro pressing, ma anche per attaccare. Abbiamo avuto un po' di fortuna e anche concesso occasioni, ma abbiamo sempre mantenuto la nostra natura in campo".