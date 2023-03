Moratti: “Retegui? Mi ricorda un grande bomber della storia viola”

Negli ultimi giorni si sono sprecati i paragoni sul nuovo centravanti della Nazionale italiana, Mateo Retegui. Il c.t. azzurro Roberto Mancini lo aveva addirittura definito "un attaccante in stile primo Batistuta", mentre stavolta è il turno di Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter. Che ha detto a Canale Inter 69: "Quel Retegui visto con la Nazionale? Mi ricorda Virgili, attaccante della Fiorentina di fine anni '50, con cui i viola hanno vinto uno scudetto. Fortissimo in area e che ha bisogno di ali molto forti per sfruttare appieno le proprie doti".