Monza, che entusiasmo. Berlusconi: “Promozione in A meglio di una Champions”

In molti pensano che il Monza, neopromosso in Serie A, farà un grande mercato per costruire una squadra in grado di lottare per un posto in Europa. Di sicuro, per il momento, nella città brianzola grande è l'entusiasmo per il ritorno nella prima categoria calcistica italiana, come ha raccontato lo stesso Silvio Berlusconi, presidente del club biancorosso, durante un comizio politico: "Con il Milan ho vinto tutto, ma la promozione in A del Monza è stata davvero commovente. Abbiamo ricevuto un vero e proprio abbraccio da tutta la città. E' stato più emozionante rispetto a vincere una Champions".