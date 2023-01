Monza, accordo trovato per un ex viola: Lirola pronto a tornare in Italia

Il Monza è vicino ad accogliere un nuovo rinforzo per la corsia di destra di Raffaele Palladino. Infatti, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il club brianzolo avrebbe trovato un accordo per il ritorno in Italia di Pol Lirola, di proprietà del Marsiglia, ma in questa prima parte di stagione in prestito agli spagnoli dell'Elche. Con la squadra francese, l'accordo era già stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Adesso il calciatore è pronto a fare ritorno nel paese che lo ha lanciato nel calcio che conta, dove ha già vestito le maglia di Juventus, Sassuolo e Fiorentina.