Monti: “Vlahovic deve sentirsi titolare. Mercato? A gennaio qualcosa d’importante”

Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Questo il suo punto di vista sulla Fiorentina: “La gara sul Lecce è passata un attimo sotto traccia per quello che è successo extra campo durante la settimana, ma è partita molto importante. Dopo Cagliari e Verona è fondamentale vincere. Il Lecce è una squadra che gioca benissimo a calcio, potrà trovare la salvezza grazie a Liverani. Mi parlano benissimo di Ghezzal, me lo descrivono sempre sul pezzo in allenamento. Da Vlahovic mi aspetto di vedere quello che reputo che sia, un ragazzo valido. Non deve pensare di avere un peso sulle spalle, ma la quasi certezza di essere titolare. Ha bisogno di continuità. Montella? Deve arrivare fino al termine della stagione. La classifica è ancora discreta, non disastrosa. Sono sicuro che Pradè, insieme alla parte tecnica, ha già ben in testa all’80% le idee chiare su cosa fare a gennaio e a giugno. Sono sicuro che nel mercato invernale qualcosa verrà fatto, qualcosa d’importante”.