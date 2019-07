Monti: “Se Chiesa vuole andare lo dica, ne prenderemo atto”. Su Badelj…

Il tifoso viola Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole sul momento della Fiorentina: “Mercato? La nuova proprietà è arrivata da poco, serve tempo. Ho fiducia in Pradè e Barone. Vorrei che Chiesa rimanesse, non credo che Commisso voglia liberarsene. Se poi lui vuole andare via deve dirlo, ne prenderemo atto. Montella vuole un regista in viola? Se un giocatore è bravo ben venga a Firenze, indipendentemente dai colori passati. Su quel ruolo riprenderei Badelj, un calciatore che ama Firenze”. LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO VIOLA