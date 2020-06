Gianfranco Monti, speaker radiofonico e tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “A Iachini chiederei di farci divertire in queste dodici partire, mi piacerebbe molto ritrovare una squadra più brillante. La Fiorentina non è scarsa, può diventare una squadra divertente. Ho parlato con Aquilani e mi ha detto che non ha mai conosciuto un tecnico pignolo come Iachini. Lavora tantissimo sul campo anche senza palla, a provare schemi”.