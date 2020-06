Dal Franchi: partitella per Caceres e Ribery. Milenkovic assente, ma niente di grave

Si avvicina il “nuovo” esordio della Fiorentina in campionato, in programma lunedì 22 giugno all’Artemio Franchi contro il Brescia. Come riporta Radio Bruno Toscana, la squadra viola si è allenata questa mattina per ben due ore. Per il terzo sabato consecutivo, Pezzella & co. hanno lavorato allo stadio Franchi e non al centro sportivo “Davide Astori”.

Buone notizie da Ribery e Caceres. I due si sono allenati in gruppo, partecipando anche alla partitella finale. Niente match, invece, per Kouamé: per lui le parole d’ordine sono cautela e prudenza. Assente Nikola Milenkovic, ma niente di grave: regolare turnazione. Aggiornamenti nel corso del Pentasport delle 18.