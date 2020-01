Monti: “L’unico dubbio su Cutrone è l’età. Al Milan lo immaginavo in Nazionale”

Gianfranco Monti, showman tifoso viola, è intervenuto a Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Cutrone? La Fiorentina ha bisogno di gol, la classifica non mente. Il giocatore è stato accolto bene a Firenze, con poco scetticismo, anche perché a Milano ha fatto veramente molto bene. Quando lo vedevo in rossonero pensavo sempre che sarebbe diventato il centravanti titolare della Nazionale. Certo è che stiamo parlando di un ragazzo giovane, speriamo che mettendogli tante responsabilità sulle spalle vada bene. L’unico dubbio è sull’età, non sulla qualità. Contro la Spal vorrei vederlo dall’inizio.

Alternerei lui e Vlahovic, che sono bravi. Ragazzi di sicuro futuro. Ci vogliono i gol subito e in questo senso Cutrone penso sia un po’ più avanti di Vlahovic. Quella contro la Spal è una gara importante, un leggero timore di essere coinvolti nella lotta per non retrocedere c’è. La squadra non è stata costruita in maniera fantastica ed i nomi che girano non riscaldano la piazza. Stadio? Uno stadio nuovo piacerebbe a tutti, ma questa storia mi ha stancato. E’ la novella dello stento. Questo non vuol dire che non ci tenga, anche perché non è possibile andare allo stadio a prendere l’acqua. Personalmente farei un restyling del Franchi fatto bene, ma la vedo molto lunga…”.