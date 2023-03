Monti guarda avanti: “In estate 4 acquisti top, ecco dove”

Così il super tifoso viola Gianfranco Monti , ospite negli studi di Radio Bruno, ha parlato della sfida di stasera della Fiorentina in Conference League: "Sono fiducioso. Se scendiamo in campo con la testa giusta si può ripetere quanto fatto col Braga. Con i portoghesi io avevo preso l'imodium prima della partita d'andata, poi invece la Fiorentina ne ha fatti 4 e ha chiuso la qualificazione" la battuta del conduttore tv.

La Fiorentina del prossimo anno

Gianfranco Monti si è poi proiettato alla prossima estate: "Terrei il 70% di questa rosa. Le mie priorità per il prossimo mercato sono un grande portiere, possibilmente di prospettiva. Poi vorrei un terzino forte, un centrocampista forte e un attaccante forte, in tutto quattro acquisti importanti. Cabral me lo terrei sicuramente, su Jovic ho qualche dubbio".