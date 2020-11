Monti a casa dopo il ricovero: “Quello che è successo mi ha cambiato. Grazie a tutti”

Gianfranco Monti, noto opinionista reduce dal ricovero in ospedale che sta lottando contro il Covid, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

“Sono a casa, con una polmonite, allettato con la bombola d’ossigeno. C’è da lavorare ed avere pazienza, ora c’è da guarire. Quello che ho vissuto mi ha cambiato molto, non lo auguro a nessuno e abbraccio tutti quelli che si trovano in quella situazione. La paura di averlo attaccato anche ad altre persone te lo fa sentire come una colpa, oltre alla grande paura. Continuare a scavare in questa situazione devastante, porta però anche al bello, ed è quello a cui ci si deve attaccare. La radio è la mia vita, e posso dire che mi ha salvato. Voglio salutare tutti i tifosi, ho ricevuto migliaia di messaggi, vicinanza e affetto. Non finirò mai di ringraziare tutti”.