Montella vola all’Europeo: “Orgoglioso di me stesso, sono felicissimo”

Non poteva iniziare meglio l'avventura di Vincenzo Montella alla guida della Turchia. L'ex allenatore della Fiorentina ha ottenuto due vittorie su due contro Croazia e Lettonia, centrando così la matematica qualificazione per Euro2024 in anticipo. Una grande soddisfazione per il mister che si è rilanciato in Turchia (prima all'Adana Demispor e adesso in Nazionale) dopo alcune esperienze negative tra Milan, Siviglia e Sampdoria.